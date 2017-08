Kurban Bayramı 2017 ne zaman başlayacak? - Kurban Bayramı bu sene hangi gün? - İşte cevabı

Bu sene tatil planı yapan milyonlarca vatandaş 2017 Kurban Bayramı tarihinin hangi güne denk geleceğini heyecanla bekliyor. 30 Ağustos'un da bayram öncesine denk gelmesi nedeniyle uzun bir tatil fırsatı yapmak isteyenler '' Kurban Bayramı ne zaman başlayacak'' sorusunun cevabını merak ediyor. Her sene kutlanan ve müslümanlar için büyük değer taşıyan Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte 2017 Kurban Bayramı tarihi ve diğer tüm detaylar...Tatil yapmak için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar 2017 Kurban Bayramı tarihini merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre ise Kurban Bayramı 1 Eylül Cuma gününe denk geliyor. 4 Eylül Pazartesi ise sona eriyor.Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir. Diğer bir ihtimalle de 28-29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilmesi, tatilin 10 güne çıkmasını mümkün kılabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hilton Otel'de gerçekleştirilen, AB desteğiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen, Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (ADAPTESK) toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu yanıtlayan Bakan Tüfenkçi, "Onu bakanlar kurulunda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır" diye yanıt verdi.



KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ



Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.



KİMLER KURBAN KESEBİLİR?



Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.