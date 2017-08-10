Son dakika: Darbeci hain Murat Koçyiğit, üzerinden çıkan dolarlar için bakın ne dedi!

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, jandarma adına Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yönettiği iddiasıyla yargılanan eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı Kurmay Albay Murat Koçyiğit'e, Akıncı Üssü'nde güvenlik kamera görüntülerinden alınan fotoğrafları gösterildi. Sanık Koçyiğit, Akıncı Üssü'nde sivil olduğunu söyleyerek, fotoğraftaki üniformalı kişinin kendisi olmadığını söyledi.

ÇAPRAZ SORGUDA BÜTÜN HAİNLER GİBİ O DA SAÇMALADI

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, savunmasını tamamlayan Murat Koçyiğit'in çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Akıncı Üssü'ne sivil kıyafetleriyle gittiğini ve gece boyunca sivil olduğunu iddia eden Koçyiğit'e, güvenlik kamera görüntülerinden alınan fotoğrafı ile savcılık sorgusu sırasında çekilen fotoğraflarını gösterdi. Sanık Koçyiğit, "İkinci fotoğraftaki benim. Ancak birinci fotoğraftaki üniformalı kişi ben değilim" dedi. Bir müşteki avukat, "Her iki fotoğraftaki kişi birbirine çok benziyor. Siz değilseniz bu kişi kim peki?" diye sordu. Sanık soruyu, "Kim olduğunu bilmiyorum ama insan insana benzer" yanıtını verdi.

"TAKSİYE KAÇ PARA VERDİNİZ"

Bir müşteki avukatı, "Daha önce aynı yerden Akıncı Üssü'ne gittiğini söyleyen Hakan Çiçek taksiye 120 TL verdiğini söyledi. Siz kaç lira verdiniz" diye sordu. Sanık Koçyiğit soruyu, "65 liradan fazla değildi" diye yanıtladı. Avukat ise bu cevap karşısında, "Hakan Çiçek yalan söylüyor, siz doğru söylüyorsunuz. Taksimetre o mesafeden 60-65 lira yazıyor" dedi. Sanık da kendisini doğrulayan avukata teşekkür ederek, "Ben savcılık sorgum sırasında taksicinin ifadesine başvurulmasını talep etmiştim. Ancak bu yapılmadı" dedi.

"CEBİMDEN ÇIKAN DOLAR KEFEN PARASIYDI"

Bir soru üzerine, 15 Temmuz günü Jandarma Okullar Komutanlığı'nda bulunduğu saat 19.00'a kadar, kendilerine herhangi bir terör saldırısı ihbarı gelmediğini söyleyen Koçyiğit, "Gözaltına alındığınızda cebinizde bir miktar TL ve bin 100 Dolar çıktı. Bu parayı nasıl açıklayacaksınız?" şeklindeki soruya da, "Bizim orada bir gelenektir. Cebimdeki çıkan bin 100 Dolar kefen parası" diye yanıtladı.