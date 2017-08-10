Son dakika haberi: FETÖ'nün Bylockçu gazetecilerine operasyon!

Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin bu sabah bir operasyon daha başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

Polis ekipleri, 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenliyor.

Aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.



YAKALANANLAR İSİMLER;



Burak Ekici

Muhsin Pilgir

Omer Faruk Aydemir

Sait Gurkan Tuzlu

Cuneyt Seza Ozkan

Yusuf Duran

Ahmet Feyzullah Ozyurt

Ahmet Sagirli

Mutlu Ozay