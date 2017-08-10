Taraf’ın Bayan Baransu’su kaçtı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması ilişkin bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 35 FETÖ'cü gazeteci hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen isimlerden bazıları gözaltına alınırken bazılarının ise yurtdışına firar ettikleri anlaşıldı.

FETÖ'CÜLERLE YAKIN İLİŞKİ İÇERSİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden bir tanesinin de 17-25 Aralık döneminde FETÖ/PDY'nin lehine birçok haber yapan ve Fethullahçı savcılarla yakınlığı ile bilinen Taraf Gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı olduğu öğrenildi. Polis Aysun Yazıcı'nın evine bu sabah baskın yapsa da Yazıcı evinde bulunamadı. Yapılan incelemede Bylock kullanıcısı Yazıcı'nın 31 Ekim 2016'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak yurtdışına kaçtığı belirlendi. Aysun Yazıcı'nın İstanbul Adliyesi'nde özellikle Fethullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında çalışan çoğu firari sözde gazetecilerle yakın ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.