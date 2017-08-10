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TSK'dan flaş açıklama: 32 terörist etkisiz hale getirildi!
TSK
'dan flaş açıklama: 32
terörist
etkisiz hale getirildi!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2017
23:59
Güncelleme Tarihi: 11.8.2017
00:05
Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu toplam 32
terörist
in etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Detaylar birazdan...
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TSK'dan flaş açıklama: 32 terörist etkisiz hale getirildi!
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