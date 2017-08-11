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'da / operasyonu: 20 gözaltı

Giriş Tarihi: 11.8.2017 07:45 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 07:46
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

'da helikopter destekli düzenlenen operasyonda, terör örgütü / adına faaliyette bulunduğu belirlenen 20 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, terör örgütü / adına faaliyette bulunduğu belirlenen 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, polis helikopteriyle havadan destek verildi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı çalışmalarda, ekipler sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
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