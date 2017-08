Bakan Gül’den Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına sert tepki!

Gaziantep'te içme suyu laboratuvarı açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin sözcülerinin söylem ve asılsız iddialarına sert tepki gösterdi. Gül, "Dünyayı ayağa kaldırdılar, ondan sonra kendi hezeyanlarının farkına vardılar, sus pus oldular" dedi.

"DEMOKRASİ HAYATINDA BUNUN BİR ÖRNEĞİ YOK"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) bünyesinde hizmet veren Hacıbaba Tesisleri'ndeki laboratuvarın açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapıldı. Açılış öncesinde konuşma yapan Adalet Bakanı Gül, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının asılsız iddialarla her fırsatta Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiğini belirterek, tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığı yönündeki söylemini hatırlatan Bakan Gül, "80 milyon vatandaşımızın can ve mal emniyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin teminatı altındadır. Kalkıp, Türkiye'de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti yok diye bir şey ifade etmek asla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır bir ifade değildir. Bir ana muhalefeti lideri konumundaki birinin söyleyemeyeceği bir sözü, Türk siyasi hayatında duyduk. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demokrasi hayatında hiçbir şekilde bunun bir örneği yoktur. İlk defa bir ana muhalefet partisi lideri, çıkıp kendi ülkesini dünyaya şikayet etmektedir. Can ve mal güvenliği olmayıp, tek başına çıkıp, gidebilir miydin. Senin can güvenliğini kim sağladı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sağlamadı mı? 80 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği için emniyeti, polisi, askeri, hakimi, savcısı, devlet ve hükümet gece gündüz çalışmıyor mu" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ALÇALMAMIŞTIR"

Gül, Türk siyaset tarihinde hiçbir zaman ana muhalefet ve muhalefet partisi liderinin son dönemindeki gibi alçalmadığını vurgulayarak, "Vatandaşımızın canının malının güvenliği için çırpınan bu insanlara neden saygısızlık yapıyorsunuz. Burada bu ülkenin değerlerine yabancı olan bir anlayıştan kaynaklı tutum görmekteyiz. Bu coğrafyada hiçbir zaman ana muhalefet, yada muhalefet bu kadar alçalmamıştır. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanın açıklamaları, gerçekten Türkiye'nin değerlerine siyasetin ahlakına asla uygun düşmemektir. Türkiye'de uzlaşma, toplumsal mutabakat vardır. Türkiye'de kutuplaşmayı sağlamak adına yapılan bu tür açıklamalar milletimiz tarafından asla tasvip görmeyecektir" şeklinde konuştu.

"TARAĞIN DİŞLERİ GİBİ HERKES BİR VE EŞİT"

Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam etiğini anlatan Bakan Gül, ülkede yaşayan 80 milyonun bir tarağın dişleri gibi bir ve eşit olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, huzuru kimse bozamayacak. Türkiye'de 80 milyon vatandaşımız, birinci sınıf vatandaştır. Aslı vatandaştır. Bir tarağın dişlileri gibi bütün vatandaşlarımız bir ve eşittir. Hiçbir şekilde hiçbir gerekçe ile kimlik, yaşam tarzı, etnik aidiyet, mezhep ve düşünce çerçevesinde asla bir farklı tutum ve davranış içerisine girilemez" ifadelerini kullandı.

"FETÖ DİLİNİ KULLANIYOR"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ üyelerinin dilini kullandığını savunan Gül, "Bakınız FETÖ davalarında yargılamaları görüyorsunuz. Hiç kimse suçluyum demiyor, kabul etmiyorlar. Kamerayı gösteriyorlar, o ben değilim diyorlar. Milletin aklı ile alay edecek şekilde savunmalar yapıyorlar. Bakıyorsunuz benzer dili FETÖ'nün dilini ana muhalefetin Genel Başkanı kullanıyor. Siyasetçiye yakışmaz. Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanı olacaksınız. Türkiye Cumhuriyetini dışarıya şikayet edeceksiniz. Bu en başta CHP'li seçmene de saygısızlıktır. 80 milyon ülke insanına saygısızlıktır. Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemi ile tutumuyla Türk siyasetine de kendi partisine de Türk demokrasisine de, vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğine de gerçekten zarar verici beyanatlarda bulunmaktadırlar" dedi.

"SUS PUS OLDULAR"

Bakan Gül, hükümetin CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Ulusal Güvenlik Başkanlığı kurduğu yönündeki iddialara da cevap vererek, "Bir sözcü de çıkmış ulusal güvenlik başkanlığı diye hükümet kendine dair kurumlar kuruyor diye, hezeyanlar içeresinde açıklamalar yapıyor. Emniyetin birbiri içerisindeki yazışmasını alıp bunu böyle ortalığı ayağa kaldıracak şekilde açıklamalar yapmasının sonucunda ne oldu? Dünyayı ayağa kaldırdılar, ondan sonra kendi hezeyanlarının farkına vardılar. Sus pus oldular."

"ŞEHİTLERİMİZE SAYGISI YOK"

Gül, 15 Temmuz kalkışma gecesinde şehit olan 250 kişinin ölümünden devletin sorumlu tutulması ile ilgili eleştirilere de cevap verdi. Gül, "Bir öbürü de çıkıyor, '250 ölümün sorumlusu devlet' diyor. Bunların şehitlerimize de saygısı yok. Bu konuda Türkiye'yi dünyaya şikayet eden anlayışla, devleti, hükümeti adeta katil gibi gösteren bu anlayıştan vazgeçmesi gerekir. Kendileri bilir. O yüzden iktidar olamayan bu anlayışa, millet tarafından her zaman gereken ders veriliyor" dedi.