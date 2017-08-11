Bornova'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun İzmir'e getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında, Bornova kent girişinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.Ş. (53) M.D. (30) B.D. ve S.Ş. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D., tutuklandı, diğer zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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