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Bornova'da operasyonu

Giriş Tarihi: 11.8.2017 07:57 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 07:57
Bornova'da uyuşturucu operasyonu

'in Bornova İlçesi'nde, satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda nun 'e getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında, Bornova kent girişinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.Ş. (53) M.D. (30) B.D. ve S.Ş. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D., tutuklandı, diğer zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Bornova'da uyuşturucu operasyonu
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