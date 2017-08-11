İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın İstanbul kanadına yönelik istihbari çalışma yürüttü. PKK adına Avrupa ve kırsal alanda eğitim gördükten sonra eylem talimatı alarak İstanbul'a sızan, ayrıca Tunceli ve Bingöl'de ele geçirilen teröristlerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanlarda adı geçen hücre üyeleri ile yine PKK adına 'yardım' adı altında esnaftan zorla para toplayıp bu paraları örgüte aktaran kişilere yönelik 11 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aranan 18 örgüt mensubundan 12'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Avcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kartal ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonda, zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 otomatik silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve farklı çaplarda 60'a fişek ile dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.