Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenice ilçesi Akmanlar köyünde, M.A ve S.A. isimli şahısların evlerinde ve bahçelerine operasyon
yapıldı. Jandarma ekiplerince her iki şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramada 50 kök kenevir, 275 gram kurumaya bırakılmış kenevir ve 1 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, S.A isimli şahsın yakalanması için Jandarma çalışma başlattı.