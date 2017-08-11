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Karabük’te uyuşturucu u

İHA

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Giriş Tarihi: 11.8.2017 17:44
Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Karabük’ün Yenice ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen da Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenice ilçesi Akmanlar köyünde, M.A ve S.A. isimli şahısların evlerinde ve bahçelerine yapıldı. Jandarma ekiplerince her iki şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramada 50 kök kenevir, 275 gram kurumaya bırakılmış kenevir ve 1 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, S.A isimli şahsın yakalanması için Jandarma çalışma başlattı.
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu
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