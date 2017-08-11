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Melih Gökçek, CHP'nin kirli oyununu deşifre etti

Giriş Tarihi: 11.8.2017 21:17 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 21:57
Melih Gökçek, CHP'nin kirli oyununu deşifre etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek CHP'nin Enis Berberoğlu'nu oyuna getirdiğini açıkladı. Gökçek, "'nun Berberoğlu itirafçı olmasın diye her gün iki CHP'li vekili yanına gönderip ikna ettirmeye çalıştığını öne sürdü.

MİT tırları davasıyla ilgili konuşan Savcı Sayan 'Enis Berberoğlu'nun eşi günde iki kez CHP Genel Merkezi'ni arayarak, Berberoğlu'na sahip çıkmazsanız eşim konuşacak' diye konuştuğunu söyledi.

Savcı Sayan'ın bu iddiasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten destek geldi. İddiayı güçlendiren Gökçek, CHP lideri 'nun Enis Berberoğlu'nun konuşmaması için CHP'li iki milletvekilini görevlendirdiğini öne sürdü.

Gökçek'e göre CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nu hergün ziyaret ederek konuşmamaya ikna etmeye çalışıyor.

Gökçek'in tweetleri şu şekilde:
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Melih Gökçek, CHP'nin kirli oyununu deşifre etti
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