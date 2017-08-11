'O Kampı' bu kez AK Partili vekil ziyaret etti

Tezcan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki üniversite ile lise son sınıftaki 142 öğrencinin yer aldığı sinema kampında gençlerle bir araya geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'in de yer aldığı ziyarette konuşan Tezcan, yönetmen Yunus Nihat Özcan, senaryo hocası Gülin Tokat, oyuncu hocası Asuman Bora, yapımcı ve organizatör Ahmet Okur ve kampa katılan gençlerle sohbet etti.

Tezcan, "Doğu ve Güneydoğu'da sorun çeken, travmaya uğrayan gençlerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Silifke'deki bu kamplarımıza getirdiler ve ağırladılar. Gerek Doğu'da, gerekse İç Anadolu'da hayatında denizi görmemiş, ayak parmağını Akdeniz'in bu mavi sularına değdirmemiş gençlerimiz, çocuklarımız var. Bu kamplar onlar için olumlu bir fırsat oluyor" dedi.

CHP’Lİ AYTUĞ ATICI’DAN GENÇLER ÖZÜR BEKLİYOR

ATICI MÜDÜRLE TARTIŞMIŞTI

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı katıldığı bir TV programında, AK Parti Konya Gençlik Kolu'nun organize ettiği 'Diriliş Mustusu' isimli etkinlikten söz etti, daha sonra da gazetecilerle birlikte kampa gitti. Kampta Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ile tartışan Atıcı, daha sonra konuyu bir soru önergesiyle TBMM'ne taşıdı.