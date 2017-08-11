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: İşte şüphelisinin evinden çıkan silah

İHA

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Giriş Tarihi: 11.8.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 11:06
Son dakika: İşte FETÖ şüphelisinin evinden çıkan silah

haberi... Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü ()’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada kalem şeklinde silahı bulundu.

/PDY terör örgütünün özel güvenlik şirketleri içerisindeki yapılanması ile ilgili çalışmalarda, örgütle irtibat, iltisak veya bağlantısı olan şahıslarla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, önceki gün eş zamanlı olarak bir operasyon düzenlendi.

Merkez bölgesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada, metalik gri renkli kalem şeklinde silahı olarak değerlendirilen bir silah ele geçirildi.

İŞTE O SİLAH:

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Son dakika: İşte FETÖ şüphelisinin evinden çıkan silah
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