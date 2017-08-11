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: 'deki operasyonda ele geçirildi! Böylesi ilk kez görüldü

Giriş Tarihi: 11.8.2017 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 15:23
Son dakika: Şemdinli'deki operasyonda ele geçirildi! Böylesi ilk kez görüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi, bir doçka silahı imha edildi.
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Son dakika: Şemdinli'deki operasyonda ele geçirildi! Böylesi ilk kez görüldü
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