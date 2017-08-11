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'dan bir acı haber daha! 16 yaşındaki genç şehit oldu

İHA

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Giriş Tarihi: 11.8.2017 19:37 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 19:38
Trabzon'dan bir acı haber daha! 16 yaşındaki genç şehit oldu

’un ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen da ağır yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Köprüyanı mahallesi eski muhtarı Hasan Bülbül'ün evinden ailesi yaylada olduğu sırada evden yiyecek çalındığı ihbarı üzerine bölgeye giden ve terör şüphesi ile bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri, 16 yaşındaki evin oğlu Eren Bülbül'ü de yanlarına alarak mahalledeki evin olduğu yere gittiler.

Bu sırada güvenlik güçlerinin geldiğini gören terör örgütü mensupları ateş açtı. Açılan ilk ateş sırasında ağır yaralanan ve ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Bülbül, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit haberini alan yakınları hastane acil servis önünde fenalık geçirdi.

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Trabzon'dan bir acı haber daha! 16 yaşındaki genç şehit oldu
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