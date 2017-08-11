Trump darbeye karşı Türk halkının yanında

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın danışmanı Walid Phares
, FETÖ
'nün de PKK
ve El Kaide
gibi bir örgüt olduğuna işaret etti. atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Trump'ın siyaset ve dış politika danışmanı Walid Phares, ABD Başkanı'nın 15 Temmuz'da Türk halkının darbeye karşı direnişine hayran kaldığını belirterek, "Trump o gece Türk halkının darbeye karşı mücadelesinden çok etkilendi. Darbeye karşı olan insanları destekledi ve onlarla birlikte olduğunu açıkladı" dedi. Phares, SABAH'a şunları söyledi:
Trump'ın en yakın çalışma arkadaşlarından birisiniz. ABD hükümeti FETÖ konusuna nasıl bakıyor?
Seçim sürecinde siyasi danışman olarak Başkan Trump ile çalıştım. Şimdi hem özel sektörde çalışıyorum hem Trump'a danışmanlık yapmaya devam ediyorum. 3 örnek vermek isterim. İngiltere IRA için, Türkiye PKK için, İsrail de Hamas için bu başvurularda bulundu. Ve bu örgütlerin terörist örgüt oldukları ABD yönetimi tarafından kabul edildi. Ama uzun bir süre aldı bu süreçler. FETÖ ile ilgili süreç ise daha geçen yıl başladı. Henüz az bir zaman oldu. Obama
'nın son dönemine denk geldi ve bir seçim dönemi yaşandı. O nedenle bizim henüz bunu tam olarak inceleme sürecimiz tamamlanmadı.
FETÖ ile ilgili sizin kişisel görüşünüzü de öğrenmek isterim?
1990'ların sonu ve 2000 arasında Fetullah Gülen
'in radikal dinci olduğuna dair ABD'den çok makale yazıldı. Yani Gülen'in radikal dinci bir kişi ve örgüt olduğunu ilk söyleyen ABD oldu aslında. Bu yüzden bugün ABD hükümetinin FETÖ ile ilgili ne düşündüğü sorusunun cevabı zaten yıllar önce verilmişti. ABD halkı da Türk halkıyla aynı düşünüyor. FETÖ'nün devlete yayılma şekilleri Orta Doğu
'daki diğer radikal örgütlerin devlet içine yayılma yöntemiyle aynı. Mesela PKK ve El Kaide... Aynı taktiği uyguluyorlar.
15 Temmuz gecesi Türk milleti çok büyük bir destan yazdı aslında. Trump bunu izlerken, duyduğunda ne yaptı, ne söyledi?
Bu soru için teşekkür ederim. O gece sabahın erken saatlerine kadar, 3 kişinin ne yorum yapacağını bekledik. Obama, Clinton ve tabiki Trump. Obama bunu iki grup arasındaki bir mesele olarak ifade etti ve biz o an şoke olduk. Hillary Clinton
da Obama'nın ne söyleyeceğini bekledi. Tek ve net açıklama yapan Trump oldu o gece. 'Türkiye bu darbeyi durdurduğu için tebrik ediyorum. Türk milleti kendisini feda ettiği için tebrik ediyorum' dedi. Trump çok etkilendi Türk halkının bu mücadelesinden. Sivillerin verdiği mücadelenin en önemli mücadele olduğunu söyledi. Darbeye karşı olan insanları destekledi ve onlarla birlikte olduğunu açıkladı aynı gece. Bu da gösterir ki Trump, Türkiye'yi en önemli müttefiklerinden biri olarak görüyor ve Türk demokrasisini de aynı önemde görüyor. Trump'ın darbe ve Fetullah Gülen konusunda nerede durduğunu görmek istiyorsanız, 15
Temmuz gecesi ve sonrası yaptığı açıklamalara bakmanız yeterli. ABD olarak en etkilendiğimiz başka bir konu; sağ ya da sol, hükümeti destekleyenler veya desteklemeyen herkes tek bir noktada birleşti: Türkiye demokrasisi... ABD halkı şunu gördü ki; siz Türkiye ile anlaşırsınız ya da anlaşamazsınız ama Türk halkı darbeye asla izin vermez. Demokrasinin Türkiye ve Türk halkı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
ABD Türkiye ilişkileri bir süredir kırılgan. Düzelmesi için ne yapmalı veya ne süreçte düzelir? Ne düşünüyorsunuz?
ABD için bölgede Türkiye'nin alternatifi yok. Son 60 yıldır bu bakış hiç değişmedi. Türkiye'deki siyasi değişiklikler ne olursa olsun değişmedi hiçbir zaman bu bakış açımız. Ama Türkiye ile ABD arasındaki ilişki Suriye meselesinden ötürü biraz zarar gördü. Özellikle Obama hükümeti zamanındaki yanlış politikalar maalesef bu duruma getirdi ilişkileri. Obama hükümeti İran ile ilişkisine daha çok önem verdi.
Türkiye'nin en hassas olduğu konu olan PYD ile ilgili de ABD yönetimi tavır değişikliğine gidecek mi?
Bu da Obama hükümeti dönemindeki yanlış politikalar yüzünden oluşan bir sorun. 3 yıldır devam ediyor. 3 yıldır Türkiye, 'PKK ile PYD
aynı şey' diyor. Ama bu da Gülen ile aynı süreçten geçiyor.