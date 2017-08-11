TSK'dan flaş açıklama: 32 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda son bir haftada toplam 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, özellikle Hakkari, Şırnak ve Mardin bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 3-10 Ağustos tarihlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, İncebel, Kato Dağı, Budak ve Namaz Dağı, Hakkari'nin Yüksekova ile Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirilen ''orta çaplı'' operasyonlarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.

İMHA EDİLEN SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA VE DEPOLAR

Operasyonlarda 10'u piyade tüfeği olmak üzere 19 silah, 42 kilogram yanıcı madde, 25 kilogram tahrip kalıbı TNT, 40 kilogram C-4 patlayıcı, 3 kilogram C-3 patlayıcı, 140 kilogram amonyum nitrat, 15 roketatar mermisi, 1 roketatar sevk fişeği, 12 el bombası, 1 bomba düzeneği, 1 bomba atar mermisi, 26 fünye, 5 bin 72 hafif silah mühimmatı, 4 tüp ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ele geçirildi, 15 el yapımı patlayıcı imha edildi.

TSK tarafından yürütülen operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 13 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. Şırnak Namaz Dağı bölgesinde tespit edilen ve bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan 1 pikap ve içindeki 2 terörist, taaruz helikopter kolu ile vurularak imha edildi. Ayrıca Şırnak Beytüşşebap'da icra edilen "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın" operasyonu kapsamında tespit edilen mağaranın girişinin patlatılması sonucu mağaradaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

346 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında da 200 kök kenevir, 346 kilogram uyuşturucu, 6 milyon 726 bin 102 paket kaçak sigara ve 90 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 bin 833 kişi yakalandı. Operasyonlarda 1 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı.

- Suriye'nin kuzeyindeki harekat

TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar kapsamında ise TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun mücadelesi sonucunda Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemelerle, etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısını her geçen gün artırdığı kaydedildi.

TSK'nın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı.

Bilgilendirmede, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıplarıyla zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.