Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'in hayatını kaybettiği da 'şüphe' iddiası

Giriş Tarihi: 11.8.2017 08:25 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 08:29
Yüzbaşı Şevket Soyer'in hayatını kaybettiği kazada 'şüphe' iddiası

hain darbe girişimi sırasında darbecileri askerlerin yakalanmasını sağlayan İzmir Foça’da gerçekleşen da hayatını kaybetti.

gecesi Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nı ele geçirmek için gelen ve sıkıyönetim belgeleri bulunan darbeci askerlerin polisle işbirliği yapıp yakalanmasını sağlayan (36), İzmir foça'da geçirerek hayatını kaybetti. Yüzbaşı Soyer, izinli olarak eşi ve çocuğu ile Foça'ya gitti. Sabah saatlerinde bir iş için Aliağa'ya otomobili ile giden Soyer, sahil yoluna geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç 30 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre otomobili ile arkadan gelen bir Alman vatandaşı, kazayı fark ederek diğer sürücülerden yardım istedi.

FETÖ’NÜN PARA KASASI TUTUKLANDI

Jandarma ve ambulans olay yerine geldiğinde Soyer'in öldüğünü belirledi. Soyer, Eski Foça Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın şüpheli olduğunu söyleyen Soyer'in yakınları, devletin bu olayı detaylı bir şekilde araştırmasını, kaza mı, yoksa mı olup olmadığının belirlenmesini istedi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzbaşı Şevket Soyer'in hayatını kaybettiği kazada 'şüphe' iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz