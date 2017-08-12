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'da kritik terör operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 12.8.2017 20:36
Ankara'da kritik terör operasyonu

'da önemli noktalarda eylem amaçlı keşif yaptığı belirlenen mensubu yakalandı.

Antalya'da 4 zanlının gözaltına alındığı 'a yönelik operasyonda ele geçirilen dokümanları inceleyen ekipler, başkentte bazı önemli noktalarda eylem amaçlı keşif çalışmalarına ait notlara ulaştı.

Araştırmayı derinleştiren Antalya ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, keşif çalışması yapan şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti.

Altındağ ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A'nın bilgisayarına el konuldu.

Şüphelinin, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ankara'da kritik terör operasyonu
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