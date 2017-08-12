Hainlerin son çırpınışları istihbarat raporuna girdi

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birimleri, FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve terör örgütünün aldığı pozisyonu analiz eden bir rapor hazırladı. FETÖ'nün yeniden toparlamak için harekete geçtiğin tespit eden istihbarat birimleri bir örgüt evine yaptıkları baskında, "Örgütü canlandırmak için hazırlanan 4 aşamalı eylem planı"nı ele geçirdi. Kamuda çalışan kriptoları korumayı, tutuklu militanları motive etmeyi, öncelikli olarak yardım sağlanacak aileleri belirlemeyi ve rezerv finans tespiti yapmayı öngören planı hayata geçirmeyi amaçlayan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında 'hasar analizi' yaptığı da anlaşıldı.Kripto FETÖ'cülerin çekirdek ekiple mini toplantılar yapmaya başladığı belirlendi. Emniyet birimleri çeşitli illerde örgütün toplantılarına suçüstü baskınlar düzenledi. Raporda bu baskınlarda elde edilen veriler de kullanıldı. Raporda, çöküşteki FETÖ'nün militanlarını motive etmek amacıyla tutuklulara ve yakınlarına Türkiye ile ilgili hayali karanlık tablolar çizilerek "her şeyin değişeceği" mesajını verdiği ifade edildi. FETÖ, halen devlet kurumlarında çalışan kripto elemanlarına deşifre olmamaları için uyarılarda bulunurken örgüt faaliyetleri için yurtdışından para transfer etmeye çalıştıkları belirtildi. Terör örgütünün 'yeniden canlanma' planına karşı FETÖ operasyonlarının genişleteceği ifade edildi.