Hürriyet ve Cumhuriyet'e zor sorular!

İŞTE MELİH ALTINOK'UN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Ben böyle bir müdahale olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Beki iki yılı aşkın süredir zaten Hürriyet'in muhalefet çizgisiyle tam uyumlu gidiyordu.

Yani Doğan grubunun yazardan beklentisi, hükümetle ilişkilerine yardımcı olmasından ziyade, hükümetin tabanında kafa karışıklığı yaratmasıydı. Tıpkı hükümete yakın medyadan gazeteye transfer edilen diğer yazarlar gibi...

Beki'nin, bir süre önce görevinden ayrılan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'i sahiplenmesinin bardağı taşıran son damla olduğuna dair iddialar da ikna edici değil.

Öyle ya, bir bürokratın eksileriyle artılarıyla değerlendirilmesine kimin sözü olur? Örneğin Görmez'in hakkını teslim eden yazılar da bazı bürokratları ve siyasileri ağır şekilde eleştiren yazılar da Sabah'ta çıkıyor...

Sabah'taki özgürlüğü Hürriyet kaldıramıyorsa bu hükümetin sorunu mu?

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