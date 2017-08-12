Kılıçdaroğlu Focus dergisine yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu söyledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta "Focus sözlerimi çarpıttı" dediği röportajın bugün "arkasındayım" dedi.

FOCUS'U KABUL ETTİ, AKAYDIN'A DESTEK VERDİ

Türkiye Focus dergisine "Almanlar Türkiye'ye gelmesin" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve "250 kişiyi devlet öldürdü" diyen CHP'li vekil Mustafa Akaydın'ı konuşuyor. Bugün Hürriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu Focus'a yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu belirtti ve ekledi: "Mustafa Akaydın'a işlem yapılmayacak".

"ALMAN MEDYASINA KONUŞMASA MIYDIM?"

Türkiye Düşmanı Alman Focus Dergisi'ne yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu belirterek kendi seçmenini bir kez daha şaşırtan Kılıçdaroğlu, açıklamasına şu skandal sözlerle devam etti:

"Kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını sadece o dergiye söylemedim. Ben bunu TBMM'de 4 genel başkanın olduğu oturumda da söyledim. Ben bunu her salı günü grup toplantısında da söyledim. Ben bunu işadamlarının, sanayicilerin karşısında TOBB'da da söyledim. Başbakan Sayın Binali Yıldırım da vardı, sayın bakanlar da. Söz konusu Alman medyası olunca inanmadığım şeyleri mi söylemeliydim?"

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"AKAYDIN'IN ARKASINDAYIM, İŞLEM YAPILMAYACAK!"

"250 kişiyi devlet öldürdü" diyerek şehitlerin manevi hatırasına hakaret eden, sokağa çıkarak ülkesine sahip çıkan insanları suçlayarak "polis çıksaydı neden halkı sokağa çağırdınız" diyerek skandal açıklamalarını sürdüren Mustafa Akaydın'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu "herhangi bir disiplin işlemi yapılmasına gerek yok" dedi".

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Türkiye'nin her kesiminden büyük tepki toplayan Mustafa Akaydın'a sahip çıkarak CHP'deki FETÖ söylemine destek veren Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Antalya milletvekilimizin konuşmalarını da çarptırıyorlar. Antalya milletvekilimiz, '250 kişiyi neden alanlara sürüyorsunuz, devletin güvenlik güçleri yok muydu' diyor. 'Darbeden bazılarının haberi vardı ona rağmen siz darbecilere karşı niye halkı ileri sürüyorsunuz' dedi. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. Akaydın hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmüyorum."

FETÖ TUTULMASI