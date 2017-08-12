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Şehit Astsubaya son görev

Giriş Tarihi: 12.8.2017 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 10:31
Şehit Astsubaya son görev

Trabzon'da şehit olan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik için tören düzenleniyor. Şehit Ferhat Gedik, doğum gününde toprağa verilecek.

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Şehit Astsubaya son görev
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