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Trabzon'daki terör saldırısında "Türk Tarık" izi

İHA

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Giriş Tarihi: 12.8.2017 07:35 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 07:36
Trabzon'daki terör saldırısında Türk Tarık izi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bugün biri sivil 2 kişinin şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin de yaralanması olayını gerçekleştiren terörist grup deşifre edildi.

Son yıllarda Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde saldırılarını sıklaştıran terör örgütü PKK'nın bölgede bulunan grupları ve sorumluları biliniyor. Bu grupların başında ise "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ve "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor.

'Yeşil liste' olarak bilinen arananlar listesinin en başında yer alan, başına 1 milyon TL ödül konan Artvin'in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'in Şavşat ilçesindeki konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin yaklaşık bir yıl sonra bu kez Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör olayında parmağı olduğu belirtiliyor.

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Trabzon'daki terör saldırısında "Türk Tarık" izi
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