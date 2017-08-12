Yüzlerindeki kömür karası 'ekmek parası'

Mardin ve Diyarbakır'dan Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Balkaya köyüne gelen ve geçimlerini mangal kömüründen sağlayan vatandaşların yüzünden kömür karası eksik olmuyor.

Sevdiklerini ve ailelerini memleketlerinde bırakarak ekmek parası için nisan aylarının başında çalışmaya gelen işçiler, Balkaya köyüne yaklaşık 4 kilometre uzakta bulunan bir dağın sırtına kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.

Atalarından kalma, yaklaşık 200 yıllık doğal yöntemlerle odun kömürü üreten işçiler, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerden elde ettikleri meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan, traktörlerle yolun bitimine kadar giden işçiler, aracın durduğu yerden itibaren ise yürüyerek meşelerin bulunduğu alanlara dağılıyor. Zorlu bir yürüyüşün ardından çalışma alanına gelen erkek ve kadınların kimi motorlu testereyle kimi ise tahra yardımıyla mangallık kömür yapmak için meşe kesiyor.