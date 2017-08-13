10 Soruda seçim öncesi AB'de Türkiye düşmanlığı

Almanya'da 24Eylül'de genel seçim var. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde ise gerginlik göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın seçimimden sonra normale döneceğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu öngörüsü ne anlama geliyor, Avrupa ülkeleri seçim süreçlerinde Türkiye ile ilişkileri neden gerginleştiriyor, Taha Dağlı sabah.com.tr için değerlendirdi.

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALMANYA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Almanya 24 Eylül'de sandığa gidiyor, seçim sürecinde Türkiye karşıtı açıklamalar arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu duruma dikkat çekti, benzer durumun geçtiğimiz Mart ayında Hollanda'da da yaşandığını hatırlattı ve "şimdi aynı taktiği Almanya'nın izlediğini müşahede ediyoruz, seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek" dedi.