80 milyonun kahramanı

Türkiye, Trabzon 'un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini gösterirken PKK'lılarca vurularak şehit düşen 16 yaşındaki Eren Bülbül için ağlıyor. Facebook'ta kısa süre önce yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla yürekleri dağlayan Eren için, toplumun her kesiminden, her görüşten insan gözyaşı döküyor. Eren'in yaşam hikâyesi ise onun ne denli iyi kalpli ve yaşına göre ne denli olgun bir genç olduğunu ortaya koyuyor...13 kardeşin onuncusu olarak dünyaya geldi Eren. Babası geçen yıl yaşamını yitirdi. Annesi ve babaannesine her işinde yardım ederdi. Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Eren, arkadaşlarının en zor anlarında hep yanlarında olurdu. Ancak pek çok kez onlardan karşılık bulammasından yakınırdı. Sitemini de sosyal medyada kısa süre önce "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diyerek dile getirmişti. Bu tek cümlelik paylaşımın bir gün tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayacağından habersizdi Eren...Eren'in Facebook'ta 2 ay önce yazdığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ifadesi, önceki akşamdan itibaren sosyal medyada "ErenİyiKiVarsın" etiketiyle yüz binlerce paylaşım yapıldı. Eren Bülbül'ün şehit düştüğü hain saldırıyla ilgili detaylar da netleşti. 10 gün önce annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleriyle yaylaya çıkan Eren, 9 Ağustos'ta fındık toplamasında yardım etmek için babaannesinin yanına gitti. Bu arada kendi evlerine de uğrayan Eren, kapıyı açtığında eşyaların dağıtıldığını ve evdeki erzakların çalındığını fark etti. 156 Jandarma ihbar hattını aradı hemen. İhbarı değerlendiren jandarma ve polis ekipleri eve gitti. Ekipler önceki gün evde inceleme yaparken pusuda olan PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Talihsiz Eren ve Başçavuş Ferhat Gedik şehit oldu. Polis memuru 29 yaşındaki Namık Öztel ise yaralandı.Eren'in ailesinde ve yaşadığı mahallede hüzün hâkim... Ağabeyi Arif Bülbül, Eren'in şehit olacağının adeta içine doğdunu belirterek, "Eren televizyonda şehit haberlerini görünce çok üzülür ve kızardı.'Ben de askere gideceğim ve şehit olacağım' derdi" diye konuştu. Dayısının kızı Hayriye Yolcu ise şunları anlattı: "Çok olgun, yardımsever bir çocuktu. Arkadaşları tarafından çok sevilirdi. 'Herkese iyilik yapıyorum. Ama beni anlamıyorlar' diye dert yanardı."Maçka ilçesinde de ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı. Maçka Belediye binasına Eren'in fotoğrafının yer aldığı "Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak" yazılı afiş asıldı.ErenBülbül'ün amcası Murat Bülbül, PKK'lılar ateş açınca yeğeninin komutana "Yere yatın" diye seslendiğini belirterek, "Eren, güvenlik güçlerimize yardımcı olmak istemiş. Görmüş teröristleri ve 'Buradalar' demiş. O anda bile 'Komutanım yere yatın' demiş ama maalesef kaybettik. Biz 10 kardeşiz ve hepimiz bu ülke için şehit olmaya hazırız. Bu toprakları bu kalleşlere bırakmayız" dedi.PKK'lıların 16 yaşında şehit ettiği Eren Bülbül, darbe girişiminin yıldönümünde Facebook'ta, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'le ilgili bu paylaşımı yapmıştı. Eren'in "Biri de demiyor ki, iyi ki varsın" şeklindeki paylaşımı ise kendisini anlamadığını düşündüğü arkadaşlarına sitem için yazdığı öğrenildi.Teröristgrubunun erzak çaldıkları ve çatışma çıkan ev çevresinde, uzun namlulu çok sayıda silaha ait boş kovan dikkati çekiyor. Kaçan ve 3 kişi oldukları sanılan teröristleri etkisiz hale getirmek için Trabzon, Gümüşhane ve Giresun Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Jandarma ve Polis Özel Harekât ekiplerinin yer aldığı çalışmalarsa aralıksız sürüyor.