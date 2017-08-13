AK Parti'de "metal yorgunluğu" bayrak değişimiyle aşılacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti'nin kongre takvimi, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında belirlendi.

12 KASIM'DA TAMAMLANMIŞ OLACAK

AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz'da başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin ilk olarak belde kongreleri tamamlandı. Kongre takviminin ikinci aşaması, 19 Ağustos'ta ilçe kongreleriyle başlayacak. Türkiye genelindeki merkez ilçe teşkilatlarıyla 970 ilçenin kongreleri yapılacak. Yurt genelinde ilçelerde her hafta sonu ortalama 60 kongrenin yapılması, 12 Kasım'a kadar kongre sürecinin tamamlanması planlanıyor.

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak il kongrelerinin de 2018 Şubat ayı sonuna kadar yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda partinin 81 il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek.

Kurban Bayramı ile Afyonkarahisar'daki AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarının yapılacağı hafta kongre yapılmayacak.

İL KONGRELERİNE CUMHURBAŞKANI KATILACAK

İl kongreleri bittikten sonra AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihine ilişkin süreç başlayacak. Siyasi Partiler Kanunu'na göre 12 Eylül 2018'den önce yapılması gereken olağan kongrenin kesin tarihi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenecek.

Erdoğan'ın, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere il kongrelerine ve bazı ilçe kongrelerine katılması planlanıyor. Erdoğan'ın katılamayacağı kongrelere, Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile bakanlar iştirak edecek.