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Ankara'da fuhuş şebekesine şok

AA

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Giriş Tarihi: 13.8.2017 16:06
Ankara'da fuhuş şebekesine şok

Keçiören'de fuhuş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın ile ev sahibi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti. Bu adrese yapılan operasyonda G.N, B.I, R.A, Z.B, K.A. ve R.A. isimli Kırgızistan uyruklu kadınlar ve günübirlik kiralanan evin sahibi A.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, sahte kimlikler, fuhuş amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sim kart, cinsel içerikli haplar, bir ruhsatsız tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Fuhuş yapılan ev 3 ay süreyle mühürlendi.

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Ankara'da fuhuş şebekesine şok
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