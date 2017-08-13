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Bakan Çavuşoğlu'ndan tatil yorumu... Tercihini açıkladı

Giriş Tarihi: 13.8.2017 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 14:48
Bakan Çavuşoğlu'ndan tatil yorumu... Tercihini açıkladı

Dışişleri Bakanı , turizmcilerin, Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesi beklentisine ilişkin, "Antalya milletvekili olarak tercihimizi tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ancak salı günü Bakanlar Kurulu’nda karara bağlayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili , turizm sektörünün Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün yönündeki beklentilerinin 15 Ağustos Salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanacağını söyledi.

Herkesin büyük bir merakla beklediği Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili görüşünü turizmden yana kullanacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ekonomiyi de düşündüklerini kaydetti. Turizmdeki hareketliliğin sinerji yaratacağına işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya milletvekili olarak tercihimizi, görüşümüzü tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ama tabi ki bu bir oy kullanma şeklinde değil de, Bakanlar Kurulu istişaresi sonucunda karar verilecektir" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan tatil yorumu... Tercihini açıkladı
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