Birgün yazarı Cebenoyan: Bizim mahalle PKK'lı katilleri seviyor

Geçen hafta, Fatih Akın'ın Rovaja için film çekeceğini duyurması üzerine "PKK-YPG aynı" diyerek tepki gösteren, PKK'nın katliamlarına lanet okuyan ve bu sebeple kendi mahallesinde lince uğrayan Birgün yazarı Cüneyt Cebenoyan Habertürk'ten Kübra Par'a röportaj verdi.

Röportajda "Türk solu PKK'dan ayrışmasını beceremedikçe kitleselleşemeyecek" diyen Cebenoyan Türk solunun PKK'ya olan ilgisini 'bir tecavüzcünün saygı görmesine' benzetti.

İşte röportajda öne çıkan bölümler:

PKK ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA NE YAPTI?

Ben, PKK'nın bırakın demokratikleşmeye katkısı olduğunu, engellediğini düşünüyorum. PKK başından beri bir ölüm makinesi olarak çalışıyor. Bugüne kadar insan öldürmekten başka ne yaptı? (...) Bugün ABD'yle ve CIA ile bu kadar yakın ilişkileri varsa bunun geçmişi ne zamana kadar uzanıyor?

PKK VAHŞETİ

Elbette Kürtlerin sorunları var. 1938'de Dersim'de korkunç bir katliam yapılmış örneğin. Yılarca "Kürt diye bir şey yoktur" denilmiş. Faili meçhul cinayetler işlenmiş ama bunlar PKK vahşetini meşru kılmaz. Türkiye'de ezilen, baskı gören ya da zulme uğrayan bir tek Kürtler değil. Ama böyle davranan bir tek PKK.

TÜRK SOLU KENDİNİ PKK'DAN AYRIŞTIRMALI

"PKK'nın öldürdüğü devrimci öğretmenler karşısında solun suskunluğu malumdur. Türk solu kendini PKK'dan ayrıştırmadığı müddetçe bence kitleselleşme şansı yok. Elbette Türk solu içinde böyle olmayanlar da var ama PKK ve sol aynı şeylermiş gibi bir izlenim verenler var."

HDP'YE ARTIK OY VERMEM

Katliam bombacılarının cenazelerini sırtında taşıyan HDP'li yöneticilerin ihraç edilmediğini gördükten sonra da artık oy vermem.

TECAVÜZCÜNÜZÜN SAYGI GÖRMESİ GİBİ, PKK'NIN KATLİAMLARI DA BİZİM ÇEVREDE SAYGI GÖRÜYOR

Benim mahallemin PKK'yı hoş görmesinin üzerimde çok ciddi psikolojik olumsuz etkileri var. Mahallenizde bir katil var ve o katil ablanızı öldürmüş, çevrede dolaşıyor. Onunla her gün karşılaşıyorsunuz ve mahalledeki herkes ona saygı gösteriyor. Tecavüzcünüzün ortalıkta dolaştığını ve saygı gördüğünü düşünün, nasıl hissedersiniz? Bunun gibi bir durum. Bunu en yakınlarım bile anlamıyor.