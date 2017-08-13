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'da 4.8 büyüklüğünde

Giriş Tarihi: 13.8.2017 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 14:47
Bodrum'da 4.8 büyüklüğünde deprem

adeta beşik gibi sallanıyor! Bir daha meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep oldu.

'da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Bodrum'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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