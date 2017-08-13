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'da hain : 1 imiz oldu!

AA

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Giriş Tarihi: 13.8.2017 23:03 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 23:39
İstanbul'da hain saldırı: 1 polisimiz şehit oldu!

'da, 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bıçakla saldırdığı memuru oldu.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'a yönelik operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren e bıçakla saldırdı.

Polis memuru ağır yaralanırken, diğer polisler şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru oldu.

İstanbul'da hain saldırı: 1 polisimiz şehit oldu!

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İstanbul'da hain saldırı: 1 polisimiz şehit oldu!
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