Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatttığı operasyonlar devam ediliyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timi, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.

Maçka'da operasyon genişledi, takviye ekipler geldi

OPERASYON GENİŞLEDİ, TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Terörist grubun kaçma olasılığı üzerine Gümüşhane- Trabzon sınırında da çok sayıda jandarma ve Özel Harekat polisi konuşlandırıldı. Zırhlı araçların da desteğiyle sürdürülen arama- tarama çalışmalarına Giresun ve Gümüşhane'den takviye ekipler eşlik etti. Saldırı sonrası kaçan ve sayıları 3 olduğu değerlendirilen teröristleri yakalamak için başlatılan operasyonlar, ormanlık ve sarp arazide yoğun sise karşın gece boyu sürdürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı mevkiindeki tek katlı bir evdeki erzak hırsızlığının ardından meydana gelen terör saldırısına ilişkin de Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada söz konusu ev ve çevresinde oturanların da ifadesine başvuruldu.

MÜCADELEDE KARARLILIK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da bölgede arazi koşulları her ne olursa olsun operasyonel faaliyetlerin sürdüğünü belirterek teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde mutlaka netice alacaklarını ve mücadele kararlı olduklarını vurguladı.

2005'TE VE GEÇEN MAYIS'TA DA OLMUŞTU

Maçka İlçesi'nde ilki 2005 yılındaki terör saldırılarında 6 kişi şehit düşmüş, 1'i sivil 8 güvenli mensubu da yaralanmıştı. İlçede geçen 16 Mayıs'ta Karaağaç Yaylası Mevkii'ndeki kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.