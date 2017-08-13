ÖSYM YDS Başvuru işlemleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından her yıl iki kez gerçekleştirilen YDS'de ilkbahar dönemi sınavı gerçekleştirildi. 3 Ağustos'a kadar tercih başvurusu yapamayan adaylar geç başvuru gününde başvuru yapabilecekler. Geç başvuru gününde başvuru yapacak olan adaylar sınava sadece Ankara'da girecekler ve sınav başvuru ücreti olarak daha fazla ücret ödemesi gerçekleştirecekler.

YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS geç başvuru işlemleri adaylar tarafından ÖSYM aday işlemleri sistemi kullanılarak 16 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Adaylar, aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile aday işlemleri sistemine girerek YDS geç başvuru işlemi yapabilecek. Sistem üzerinden başvuru yapan adaylar, YDS sınav ücretini de ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. Sistem üzerinde güncel fotoğrafı olmayan adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecekler. Başvuru merkezleri tarafından yapılan başvuru işlemi için 5 Türk Lirası ücret alınır. Başvuru merkezleri adayların hem güncel olmayan fotoğrafını günceller hem de YDS için aday başvuru işlemini gerçekleştirir.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YDS başvuru işlemlerini 26 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlayan adaylar 90 Türk Lirası sınav ücreti ödedi. Geç başvuru günü olan 16 Ağustos Çarşamba günü başvuru yapacak olan adaylar ise 135 Türk Lirası sınav ücreti ödeyecekler. Geç başvuru için sınav başvuru ücreti ÖSYM'nin ''Ödemeler'' alanı üzerinden yapılacak. Sınav ücreti banka kartı ya da kredi kartı ile ödenebilecek. Başvuru ücreti de 16 Ağustos Çarşamba günü ödenecek. 16 Ağustos'ta başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuru işlemleri de geçersiz sayılacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

YDS sonucunda adayların puan hesaplama işlemleri 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilir. Adaylar almış oldukları puanlara göre belli bir seviyeye sahip olurlar. Bu seviyeler de adayların tazminat tutarlarının miktarını belirler. Adaylar tarafından YDS ile alınabilecek olan puanlar ve bu puanlar karşılığında sahip olunacak olan seviyeler;

90 – 100 puan aralığında olan adaylar A,

80 – 89 puan aralığında olan adaylar B,

70 – 79 puan aralığında olan adaylar C,

60 – 69 puan aralığında olan adaylar D,

50 – 59 puan aralığında olan adaylar E seviyesine sahip olur.