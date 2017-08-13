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Şehidi annesi parkasıyla eşi beresiyle uğurladı

İHA

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Giriş Tarihi: 13.8.2017 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 14:26
Şehidi annesi parkasıyla eşi beresiyle uğurladı

'da teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu olan Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

'da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda olan Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'yi (27) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolcuğuna binlerce kişi uğurladı.

Kahramanmaraş Ulu Camide düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Nigar Kepekçi oğlunun parkasıyla, eşi Yasemin Kepekçi de beresiyle katıldı.
Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyüşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Hacı İlbaş, Kahramanmaraş milletvekilleri, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin naaşı, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kılınan cenaze namazını ardından tekbirler eşliğinde omuzlara alındı.

Şehit Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı il merkezinde kısa kortej yürüyüşünün ardından Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğinde saygı atışının ardandan toprağa verildi.
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Şehidi annesi parkasıyla eşi beresiyle uğurladı
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