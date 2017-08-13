Şehitlik sana çok yakıştı

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in naaşı, düzenlenen törenle memleketi Hatay'a uğurlandı. Şehidin eşi Cemile, kızı Kayra (9) ve oğlu Alp Koray Gedik (16) ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, askeri erkan ve vatandaşların katıldığı törende, şehit Gedik'in özgeçmişi okundu. Şehidin getirilişi sırasında "babam" diye gözyaşlarına hakim olamayan kızı Kayra'yı, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu telkin etti. Şehidin eşi, kızı ve oğlu tabutun başına geçerek, şehidin fotoğrafına ve tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin eşi Cemile, eşinin fotoğrafını eline alarak, "Şehitlik ona çok yakıştı" ifadesini kullandı ve çocuklarına sarılarak, "artık veda etmemiz gerekiyor, sarılın öpün" dedi.Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Gedik'in (41) Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a geldiği ve toprağa verildiği 12 Ağustos tarihinin, aynı zamanda "42'nci yaşgünü" olduğu öğrenildi.Terörörgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda İHA'ların tespit ettiği hedeflere düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Hakkari'de yürütülen operasyonlarda ayrıca 3 terörist daha öldürüldü. Irak'ın Kuzeyi Avaşin/Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Siirt Eruh'ta düzenlenen operasyonda ise 'grup sorumlusu olduğu' belirlenen 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristle birlikte ABD yapımı M16 tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Mardin'de de 1 terörist teslim oldu. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda ise bir el yapımı patlayıcı ve beş mutfak tüpü ile çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.