16 yaşında değişimin tek adresi

AK Parti
, kuruluşunun 16'ncı yıl dönümünü bugün 28 Şubat'ta tankların yürütüldüğü Sincan'da düzenlenecek sade bir törenle kutlayacak. Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den 15 ay sonra yapılan ilk seçimde iktidara gelen AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kaptanlığında 16 yıl boyunca önüne konulan onca engele rağmen yoluna devam ederek Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son veren, Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan AK Parti aynı zamanda başta savunma sanayi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. Bünyesinden 2 Cumhurbaşkanı, 4 Başbakan çıkaran AK Parti, ekonomik, siyasi ve demokratikleşme alanında da birçok ilke imza attı.
'ERDEMLİLER HAREKETİ' İLE BAŞLADI
'Erdemliler hareketi' olarak yola çıkan AK Parti, 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesinde yerini aldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yüzde 34 oy alarak iktidar oldu. Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir bahane edilerek siyasi yasaklı olduğu ve Pınarhisar Cezaevi'nde 4 ay 10 gün yattığı için Başbakan olamadı. Başbakanlık görevini Abdullah Gül yürüttü. Erdoğan'ın siyasi yasağı Meclis'te yapılan düzenlemeyle kaldırıldı. Böylece AK Parti'yi girdiği ilk seçimde başarıya ulaştıran Erdoğan, başbakanlık koltuğuna oturdu.
TÜM SEÇİMLERİN GALİBİ
AK Parti, 2004 yerel seçimlerde 11'i büyükşehir olmak üzere bin 950 belediyeyi kazandı. 2009 yerel seçimlerinde de 10 büyükşehir belediyesiyle birlikte bin 442 belediyeyi kazanma başarısı gösterdi. 2011 genel seçimlerinde yüzde 49.53 oy aldı. 2014 yerel seçimlerinde ise 18 büyükşehir olmak üzere 818 belediye başkanlığını kazandı.
SİVİL SİYASETİN ÖNÜ AÇILDI
AK Parti döneminde sivil siyasetin önü açıldı. Kamuda başörtüsü yasağı, anadilde konuşma yasağı kaldırıldı. Duble yollar, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi köprüsü gibi dev projeler hayata geçirilirken Avrupa'nın en büyük 3'üncü havalimanının inşasına da AK Parti döneminde başlanıldı. Türkiye'nin IMF'ye borcu sıfırlandı, enflasyon çift hanelerden tek haneye düştü. İhracatta tarihi rekorlar kırıldı.
VESAYETLE AMANSIZ MÜCADELE
AK Parti yargı, asker ve bürokratik vesayetin engellerini de birbir aştı. 367 krizi, Türk demokrasi tarihine "e-muhtıra" olarak geçen 27 Nisan bildirisi, AK Parti hakkında kapatma davası, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifade vermeye çağrılarak, oluşturulmak istenen yargı darbesi girişimi, 2013 'Gezi' kalkışması, 17-25 Aralık 2013'te hükümete karşı darbe girişimi bunları takip etti.
MİLLET NE DERSE O...
AK Parti, sistemi tıkayan sorunların çözümü için 3 kez halkoylamasıyla milletin iradesine başvurdu. 21 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi kabul edilirken, 12 Eylül 2010'da, darbecilerin yargılanmasının da önünü açan toplam 26 maddelik anayasa değişikliği kabul edildi. 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda ise halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dedi.
KUTLAMALAR HARİKALAR DİYARI'NDA
AK Parti'nin16'ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları bugün saat 18.00'de Sincan Harikalar Diyarı'nda yapılacak. Düzenlenecek sade törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Kutlamada AK Parti'nin 16 yıllık yolculuğunu anlatan kısa film yayımlanacak.
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM
Savunma sanayisinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda milli savaş gemisi (Milgem), Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş), modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı Anka, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi. Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli İHA'lar üretildi.
TÜRKİYE DEV PROJELERLE TANIŞTI
Türkiye'de birçok büyük projeye imza atılırken, bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı. Marmaray'a kardeş olan Avrasya tüneli açıldı. İstanbul boğazına 3'üncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü hizmete girdi. 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanı olacak 3'üncü havalimanının yapımına başlandı. Uçağa binmek 'lüks' olmaktan çıktı.
EKONOMİSİ GÜÇLÜ TÜRKİYE
AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Milli para ağırlıklarından kurtuldu. Paradan 6 sıfır atılması ekonomide dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü.
EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM
AK Parti döneminde eğitimde 4+4+4 eğitim sistemine geçildi. Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması kaldırıldı. Fatih projesi kapsamında milyonlarca öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtıldı.
SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Şehir hastaneleri kuruldu. Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Randevulu sisteme geçildi, hastanelerdeki kuyruklar son buldu. Türkiye modern hastanelere kavuştu.
MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK PROJESİ
Özel okullarda ana dilde eğitim serbestliği, savunma hakkı getirildi. Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde araştırmalar yapılması, enstitü kurulması, seçmeli derslerin önü açıldı.
YARGIDA DEVRİM
AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Parti kapatmalar zorlaştırıldı. Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı.