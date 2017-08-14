Ancak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) raporura göre yüzde 70'in üzerinde ağır hasara sahip bu araçların yüzde 96.4'ü yani 41 bin 470 adedi onarılarak tekrar TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafikteki araç sayısının yüzde 24'ü 20 yaş ve üstü araçlardan oluşuyor.

Burada asıl dikkat çeken ise 'hurda' olarak tabir edilen bu araçların toplam otomobil parkı içinde ulaştığı yüzde 27'lik rekor seviye. Bugün yollarda seyir halindeki 11 milyon otomobilin tam 3 milyonu bu sınıfta. Sonuçları ise artan trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmalar, çevre kirliliği ve akaryakıt tüketimi olarak sıralanabilir.

400 bine yakın zombi yollarda!

Yollarda bu kadar yaşlı araç varken Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) raporu durumun daha da feci olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre 2016 yılında Türkiye'de 798 bin maddi hasarlı kaza oluşurken, 43 bin 11 araç ağır hasar kaydı (pert) ile sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) bildirilmiş ve trafikten çekildi.