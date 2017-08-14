Adana'da bombalı ve silahlı eylem girişimi önlendi

Alınan bilgiye göre, MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan şüphelilerinin yakalanması ve terör örgütünün olası eylemlerinin önlenmesi için yürüttüğü çalışmalar sırasında teröristlerin 15 Ağustos tarihinde büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda teröristlerin polis üniforması giyerek dikkat çekmemeye çalışıp saldırı düzenlemeyi planladığı belirlendi.

Teröristlerin merkez Çukurova ilçesindeki bir villada hazırlık yaptığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 12 kalaşnikof marka tüfek, 24 el bombası,12 polis üniforması, 1,5 ton amonyum nitrat, 300 kilogram çivi, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, bine yakın mermi, bomba yapımında kullanılacak kablo ve benzeri malzemeler ile 240 litre benzin ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Adreste hiç kimse bulunamazken polis, teröristlerin yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

VİLLAYI AYLIK 2 BİN 500 LİRAYA KİRALAMIŞLAR

Teröristlerin kanlı eylemi gerçekleştirmek için kıyafet ve mühimmatları sakladıkları villayı aylık 2 bin 500 liraya kiraladığı öğrenildi. Teröristlerin bir kez gelip mühimmatı villaya koyduğu daha sonra da dikkat çekmemek için hiç gelmediği, 15 Ağustos gününü bekleyip eylem hazırlığı için villaya gelmeyi planladığı tespit edildi.

POLİS KIYAFETİYLE EYLEM İÇİN 81 İL UYARILDI

Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de bir özel harekat polisinin şehit edilmesi olayında da teröristlerin polis kıyafeti giymesi, Adana'da villada 12 polis üniforması çıkması üzerine emniyet genel müdürlüğü 81 il emniyet müdürlüğüne acil koduyla 15 Ağustos ve sonrasında teröristlerin polis üniformasıyla eylem yapacağı bu nedenle dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Adana polisi şafak vakti yaptığı bu operasyonda 15 Ağustos'ta korsan gösteri eylem hazırlığında olan ve internet üzerinden PKK propagandasını yaptığı ileri sürülen 20 kişiyi de gözaltına almıştı.