AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan MYK sonrası açıklama

AK Parti
Merkez Yürütme Kurulu (MYK
), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.12'de başladı.
Toplantı devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
açıklamalarda bulundu.
Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Kumpas dendiğinde bizim aklımıza kaset kumpası ve sonrası gelmektedir. CHP sözcülerinin kullandığı dille ilgili söyleyeceğimzi çok şey var ama bugün AK Parti'nin doğum günü onun için cevaplarımızı yarına erteliyoruz.