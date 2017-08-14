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'da 'nın na operasyon!

Giriş Tarihi: 14.8.2017 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 08:51
Ankara'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!

'da bölücü örgütü 'nın na yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, cumhuriyet savcılığının biri ihbar, diğeri planlı olmak üzere 'nın na yönelik iki ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesi talimatıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'nin Mamak ve Etimesgut'taki iki ilçe eş başkanının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü le Mücadele Şubesine götürdü.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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Ankara'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
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