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Erdoğan konuşuyor

Giriş Tarihi: 14.8.2017 20:04 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

'nin 16. kuruluş yıl dönümünde Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda konuşma yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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