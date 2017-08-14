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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı
Erdoğan konuşuyor
Giriş Tarihi: 14.8.2017
20:04
Güncelleme Tarihi: 14.8.2017
21:20
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti
'nin 16. kuruluş yıl dönümünde Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda konuşma yapıyor.
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