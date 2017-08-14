Eren Bülbül, demokrasi nöbetlerinde bayrağıyla en öndeydi

Türkiye, Trabzon Maçka
'da PKK
'lı teröristlerin şehit
ettiği 16 yaşındaki Eren Bülbül
'ün yasını tutuyor. Sabah olur olmaz Eren'in mezarına koşarak dua eden ve ardından evlerinde taziyeleri kabul eden Bülbül ailesi ise SABAH'a konuştu. Eren'in tam bir asker hayranı olduğunu söyleyen Arif Bülbül şunları anlattı: "Şehit haberlerine çok üzülüyordu. 'Ben de askere gitmek istiyorum' diyordu. Kardeşlerimden Çağlar, askerliğini İstanbul'da yaptı. Eren, 'İstanbul'da askerlik mi olur? Gidin Doğu'ya. Size nasıl şehit olunur göstereceğim' diyordu. Kardeşim şehit oldu ama, askerlere teröristlerin yerini göstermeseydi, belki de tümü şehit olacaktı."
Eren Bülbül ailesiyle...
HEM ÜZGÜN HEM DE GURURLUYUZ
Ağabey Arif Bülbül destek veren herkese teşekkür ederek şöyle devam etti: "Bir taraftan üzüntülüyüz ama bir taraftan da gururluyuz. Bir kardeşimle İstanbul'da yaşıyoruz. Olay günü köye gelmiştik. Eren 15 Ağustos'ta bizimle birlikte gelecekti. Ama nasip olmadı. Trabzon Valiliği ve belediye Eren'in isminin Trabzon'da yaşatılacağını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 'Gereken yapılacak' dedi. Başbakanlık'tan da aradılar. Biz 4 erkek kardeşiz. Hepimizin vatana canı feda. Yeter ki kardeşimi şehit edenler bulunsun."
Eren'in mezarı Türk bayrağı ve fotoğraflarıyla süslendi. Aile dün sabah ilk iş Eren'in mezarında dua etmeye gitti.
OKUMAK İÇİN DİK YAMAÇLARI AŞTI
Eren'in diğer ağabeyi Erdoğan Bülbül, kardeşinin darbe girişimi sonrası, elinde bayrakla demokrasi nöbetlerine katıldığını belirterek, "Hepimiz devletimizin yanındayız. Biz araziyi iyi biliyoruz. Gerekirse kaçan teröristlerin yakalanması için askerlere yardım ederiz" dedi. Kardeşlerden Çağlar Bülbül de, "Eren ilkokulu köyde okudu. Ortaokul için ise servisle Maçka'ya giderdi. Karda kışta servise ulaşmak için o dik yamaçları yürürdü" diye konuştu.
Çağlar Bülbül - Arif Bülbül - Emrah Bülbül
KARIŞ KARIŞ ARIYORLAR
Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden terörist grubu yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyon sürüyor. Polis ve jandarma Özel Harekât timleri araziyi karış karış tarıyor. Zırhlı araçların da desteğiyle sürdürülen operasyon için Giresun ve Gümüşhane'den takviye ekipler getirildi.
O PKK'LININ YEĞENİ DE POLİS KATİLİ
Maçka'daki hain saldırıyı yapan PKK'lı grupta yer alan teröristin yeğenleri de polis katili çıktı... 2009'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit edilmesi, 2012'de Bingöl'de Sikorsky helikopterin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi olaylarından dolayı aranan terörist Mehmet Yakışır'ın, 2013'te Kuzey Irak'taki Metina Kampı'na gittiği, burada bir süre eğitim aldıktan sonra 2015'in ekim ayında Karadeniz kırsalına gönderildiği saptandı.
PKK'lı Mehmet Yakışır
300 bin TL ödüllü gri listedeki Yakışır'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıdan önce polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'u şehit eden Mahsun Gürkan ve Uğur Yakışır ile çatışmada öldürülen Süleyman Yakışır'ın dayısı olduğu da belirlendi. Mahsun Gürkan, Sur operasyonları sırasında ölü ele geçirilmişti.
Tahir Elçi'nin öldüğü saldırıya katılan Mahsun Gürkan Sur'da ölü ele geçirilmişti.