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İstanbul'da u: 12 gözaltı

AA

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Giriş Tarihi: 14.8.2017 04:18 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 04:33
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da, 'a yönelik da gözaltına alınan şüphelinin, bıçakla saldırdığı polis memurunun edilmesinin ardından düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

le Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Aksaray'da bazı adreslere polisinin desteğiyle düzenledi. Operasyonda İran, Irak ve Suriye uyruklu biri 18 yaşından küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde 'a yönelik operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polis memuru Sinan Acar'a bıçakla saldırmış, ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen olmuştu. Diğer polisler ise şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirmişti.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
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