Kaos toplantıcıları CHP ile irtibatlı çıktı

CHP'nin "adalet" bahanesiyle yürüyüş düzenlediği günlerde Büyükada'da toplantı halinde basılan ve kaos çıkarmak üzere bir araya geldikleri iddia edilen 10 sözde insan hakları savunucusunun CHP ile irtibatları tespit edildi.

GRUP DEŞİFRE OLDU

Kaos toplantısı ile ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin toplantı öncesinde irtibat kurdukları bir Whatsapp grubu tespit etti. Tutuklu şüphelilerden Özlem Dalkıran isimli şüpheli tarafından oluşturulan gurupta gazetecilerin de bulunması dilkatlerden kaçmadı. Gurupta birçok konunun ele alınması dikkat çekiyor. Mardin'de bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen bir köy ile ilgili yazışmalar da bulunan gurupta CHP'li belediyeler ile irtibatta deşifre oldu. Büyükada'daki kaos toplantısının da organizatörü olan Özlem Dalkıran'ın önderliğini yaptığı guruptakiler 2 CHP'li belediye ile irtibatlarını da deşifre ettiler.

BELEDİYELERDEN DESTEK SÖZÜ

CHP'li Şişli ve Sarıyer Belediyeleri ile irtibatları olduğu deşifre dilen gruptakilerin bu iki belediyenin kendilerine destek sözü verdiğini anlattılar. Whatsapp yazışmalarında bu iki belediyenin isimlerinin sık sık zikredilmesi dikkat çekti.

İŞTE TUTUKLU DALKIRAN'IN WHATSAPP GRUBUNDAKİ GAZETECİLER