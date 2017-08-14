Türkiye'nin en iyi haber sitesi

O 'lının yeğeni de polis katili çıktı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 08:41 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 08:43
O PKK'lının yeğeni de polis katili çıktı

'daki hain saldırıyı yapan 'lı grupta yer alan teröristin yeğenleri de polis katili çıktı...

2009'da 'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit edilmesi, 2012'de Bingöl'de Sikorsky helikopterin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi olaylarından dolayı aranan terörist Mehmet Yakışır'ın, 2013'te Kuzey Irak'taki Metina Kampı'na gittiği, burada bir süre eğitim aldıktan sonra 2015'in ekim ayında Karadeniz kırsalına gönderildiği saptandı.

Sabah'ın haberine göre; 300 bin TL ödüllü gri listedeki Yakışır'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıdan önce polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'u şehit eden Mahsun Gürkan ve Uğur Yakışır ile çatışmada öldürülen Süleyman Yakışır'ın dayısı olduğu da belirlendi. Mahsun Gürkan, Sur operasyonları sırasında ölü ele geçirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O PKK'lının yeğeni de polis katili çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz