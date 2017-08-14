O PKK'lının yeğeni de polis katili çıktı

2009'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit edilmesi, 2012'de Bingöl'de Sikorsky helikopterin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi olaylarından dolayı aranan terörist Mehmet Yakışır'ın, 2013'te Kuzey Irak'taki Metina Kampı'na gittiği, burada bir süre eğitim aldıktan sonra 2015'in ekim ayında Karadeniz kırsalına gönderildiği saptandı.

Sabah'ın haberine göre; 300 bin TL ödüllü gri listedeki Yakışır'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıdan önce polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'u şehit eden Mahsun Gürkan ve Uğur Yakışır ile çatışmada öldürülen Süleyman Yakışır'ın dayısı olduğu da belirlendi. Mahsun Gürkan, Sur operasyonları sırasında ölü ele geçirilmişti.