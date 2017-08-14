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'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürek yaktı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 09:03
Şehit Sinan Acar'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürek yaktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan bir DEAŞ'lı teröristin bıçaklı saldırısı sonucunda düşen 'ın yaptığı son paylaşım görenleri duygulandırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan bir DAEŞ teröristinin emniyetin avlusunda bıçaklayarak ettiği polis memuru 'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürek yaktı.

Acar, şehit olmadan 6 saat önce yaptığı paylaşımda Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak "Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül iyi ki varsınız ve vatanımız sizlere minnettardır." yorumunu yapmıştı.

İşte şehit Sinan Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

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Şehit Sinan Acar'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürek yaktı
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