“Trump’a askeri darbe yapılırsa…”





İŞTE MELİH ALTINOK'UN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Evet, ABD'deki darbe mekaniği de Türkiye'dekinden ya da başka bir ülkedekinden farklı değil.

Bu bela sarmalına defalarca kapılmış ve sonuncusunu bertaraf etmiş bir ülkenin vatandaşı olarak Allah ABD halkının yardımcısı olsun diyorum.

Ama çok açık söyleyeyim devletleri için fazla üzüldüğümü de söyleyemem.

Zira içeriyle uğraştıkça bizim gibi ülkelerde darbe girişimi yapmaya enerji bulamıyorlar.

Dolayısıyla iyi ki Hillary Clinton değil Trump seçilmiş demekten kendimi alamıyorum.

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