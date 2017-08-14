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’a askeri darbe yapılırsa…”

Giriş Tarihi: 14.8.2017 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 09:33
“Trump’a askeri darbe yapılırsa…”

bugünkü yazısında ’deki iç savaşın ayak seslerini kaleme aldı. “’a darbe yapılırsa ABD’de iç savaş çıkar” diyen Altınok “kendi iç işleri ile uğraşırken başka ülkelerde darbe yapmayı başaramıyorlar” sözleriyle ABD yönetiminin birçok dünya ülkesine yaptığı müdahalenin altını çizdi.



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Evet, 'deki darbe mekaniği de Türkiye'dekinden ya da başka bir ülkedekinden farklı değil.
Bu bela sarmalına defalarca kapılmış ve sonuncusunu bertaraf etmiş bir ülkenin vatandaşı olarak Allah ABD halkının yardımcısı olsun diyorum.
Ama çok açık söyleyeyim devletleri için fazla üzüldüğümü de söyleyemem.
Zira içeriyle uğraştıkça bizim gibi ülkelerde darbe girişimi yapmaya enerji bulamıyorlar.
Dolayısıyla iyi ki Hillary Clinton değil seçilmiş demekten kendimi alamıyorum.

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“Trump’a askeri darbe yapılırsa…”
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