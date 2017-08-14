Tüm saldırıları boşa çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Expo Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti
Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin içinden geçtiği karmaşık durumda parti içinde yolunu kaybedenler olduğunu, fireler verildiğini ancak yaşanan saldırının büyüklüğüne bakıldığında bu oranın çok küçük olduğunu söyledi. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:
FETÖ'CÜLER DAHA ÇOK KAÇACAK
"Partiyi sırtlamak yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmek sorumluluktur. Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Nerede FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Pensilvanya'da, Almanya'da park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.
Ülkeye ve millete hizmet için çıktığımız yolda 15 yılı iktidar olmak üzere başarı, şan ve şerefle 16 yılı geride bıraktık. 2001'de henüz oy verme çağına yeni gelmiş gençlerimiz bugün şairin 'Dante gibi ortasındayız ömrün' dediği yaşa ulaştılar. AK Parti kurulduğunda henüz yürümeyi yeni öğrenen çocuklar üniversiteye adım atmaya hazırlanan oy verebilen gençler oldular.
GENÇLERE MALAZGİRT DAVETİ
Bu doğrultuda bir hedef belirledik, 2053, 2071 dedik. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz inşallah, tüm gençliğimizi orada beraber bulunmaya davet ediyorum. Sultan Alparslan'ın torunları olarak o heyecanı o doğuş hareketinin olduğu yerde hep beraber yaşayacağız. Bundan sonra Çanakkale gibi Malazgirt'i de anacağız.
Türkiye'nin 15 yılı ancak kuruluş dönemiyle mukayese edilecek önemde hadiselerle geçti. Özellikle son 4 yılda bir ülkeye yöneltilebilecek tüm saldırıları yaşadık Türkiyeyi hedefe alanlar partimize de tuzaklar kurdu. Gezi olaylarının ve 17-25 Aralık'ın, bölücü örgütün çukur eylemlerinin, DEAŞ saldırıların, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün amaçlarından biri de AK Parti'yi sarsmak ve parçalamaktı. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve dava arkadaşlarımızın metanetiyle tüm bu saldırıları boşa çıkardık.
'YOLUNU KAYBEDENLER OLDU'
Bu karmaşık dönemde partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda bunların oranı çok küçüktür.
Manifestomuza ihanet etmeyenlere kalbimiz açık. Partiyi sırtlamak yerine, sırtına binenleri kenara çekmek durumundayız.
Ülkemize ve partimize ihanet edenlere karşı ne kadar öfkeliysek bu çatı altında hizmet veren tüm kardeşlerimize muhabbet doluyuz. Yeri gelir kapıda bekçi oluruz. Yeri gelir o kapıya su taşırız. Artık parlamenter demokrasi yok. Artık yüzde 34 ile seçim kazanmak yok. Şimdi yüzde 50+1 alacaksın en az. Buna hazır mıyız?"
'EVLATLARINLA CENNETİ TEMİNAT ALTINA ALDIN'
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Trabzon'da PKK'lılarca şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'le de görüştüğünü belirterek şunları anlattı: "Eren 13 kardeş. Anneye bak anneye. Bana, 'Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm' dedi. Dedim, 'Olur mu? Sen Allah'ın ve Resulü'nün dediğini yaptın. Sen cenneti 13 evladınla teminat altına aldın."
'İNTİKAMINI ALACAĞIZ'
Erdoğan'ın acılı anneye "Eren'imizin kanını yerde bırakmayacağız. Çok daha farklı bir şekilde intikamını alacağız" dediği de öğrenildi.
'FETÖ BİLE O SÖZLERE CESARET EDEMİYOR'
"Eski
belediye başkanı olan kişi 15 Temmuz'la ilgili öyle laflar söylüyor ki, FETÖ'cülerin kendileri bile bu kadarına cesaret edemiyor. Zararını en çok Antalya
görüyor. Önümüzdeki seçimde bunları silip atmaya hazır mıyız? Antalya'nın cevabı vermesi gerekiyor. Antalya'daki turizmci kardeşimin ekmeğine kan doğramaya kimsenin hakkı yok. Buraya oy için geldiklerinde Antalyalıların hesabını soracaklarına inanıyorum."
KILIÇDAROĞLU İÇERİDEKİ ZATLA BAĞLANTILI ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN
"Ana
muhalefet partisinin başındaki şahıs, Alman dergisine röportaj veriyor. Normal şartlarda bir siyasetçi, böyle bir imkânı ülkesinin faydasına kullanır. Ama o Türkiye'yi şikâyet ediyor. Alman yatırımcılar da, turistler de Türkiye'ye gelmesin diye bangır bangır bağırıyor. Neymiş efendim? Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş. Önce bu sözlerini inkâr etmeye çalıştı, sonra 'Ben bunları her yerde söylüyorum' diyerek sıyrılmaya kalkıştı.
'İÇERİDEKİ ZAT KONUŞACAĞIM DİYOR'
Yazıklar olsun. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, maaş aldığı devleti ve ülkesine böyle bir ihaneti yapabilen zata ne desek boştur. (Enis Berberoğlu'nu kast ederek) İçerideki zatla ilgili soruşturma kendisine uzanacak diye korkuyor. İçerideki zatla Kılıçdaroğlu
'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın. 'Buradan çıktım çıktım, çıkmadım açıklamalarda bulunacağım' diyor içerideki zat.
YENİ HAVALİMANI MÜJDESİ
Antalya'ya 3'üncü havalimanı inşaatına yıl sonuna kadar başlayacağız. Antalya Stadı daha önce bitecekti ama talihsiz bir belediye başkanı geldi. Bunlara 5 koyun verin kaybedip gelirler. Antalyaspor'dan da artık ben bu stadın hakkını verecek performans bekliyorum."